Ben Feringa krijgt eerste exemplaar biografie van Eise Eisinga

Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen, heeft acht jaar aan het boek gewerkt. Het doel was om een nieuw verhaal te vertellen over het leven van Eisinga. Dijkstra heeft voor het levensverhaal tientallen 'nieuwe' bronnen gebruikt.

Dijkstra heeft geprobeerd zijn hoofdpersoon in de economische, politieke en wetenschappelijke context van zijn tijd te plaatsen. "Ik ben er echt heel blij mee. Het heeft soms ook een hele tijd stilgelegen. Soms wel anderhalf jaar. Daarom is het wel extra mooi dat het nu klaar is en dat het boek er ligt", zegt Dijkstra.