Johnny Jansen: "Ajax is kwetsbaar in de omschakeling"

Met Anthony Musaba aan de rechterkant beschikt Heerenveen over veel snelheid. In het plan van Jansen hoopt de trainer dat Musaba wordt opgepakt door Daley Blind. Daar is Ajax kwetsbaar, omdat de Oranje-international niet de snelste is.

"Met Anthony (Musaba red.) hebben we veel snelheid op de rechterkant", zegt Jansen. "We hopen dat we daar veel gebruik van kunnen maken. Ajax heeft in de eredivisie 70 procent balbezit. Als je ze pijn wilt doen, dan zal dat vooral in de omschakeling zijn. Hopelijk kunnen we stunten."