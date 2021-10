2,5 jaar cel geëist tegen seksuele uitbuiter van 15-jarig meisje

De man stond terecht voor seksuele uitbuiting van een minderjarige persoon. De man had zich voorgedaan als vrouw en spoorde het meisje aan om de prostitutie in te gaan. Hij zou op verschillende sociale media contact hebben gehad met veel minderjarige meisjes. Daar hield hij thuis een compleet logboek van bij.

Meerdere Friese verdachten

In de zaak stonden eerder al andere verdachten terecht. Onder andere tegen een Burgumer (22) die de eerste klant van het meisje was, eiste Justitie drie jaar cel. Hij had haar bovendien meerdere keren naar afspraken gebracht. Hij gaf toe dat hij wist dat het meisje minderjarig was. Hij kreeg uiteindelijk tien maanden cel en moest zich laten behandelen.

Een man uit Hurdegaryp (22) zou het meisje één keer naar een afspraak gebracht hebben. Tegen de Hurdegarypster werd zes maanden cel geëist, hij hoefde uiteindelijk de cel niet in, omdat hij al had gezeten.