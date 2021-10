Issa Kallon terug bij SC Cambuur als international van Sierra Leone

Tegenstander Fortuna Sittard won de eerste wedstrijd van het seizoen, maar staat nog na zeven wedstrijden nog op slechts vijf punten. Cambuur kan het verschil met de Limburgers vergroten naar tien punten, als ze winnen.

'Gouden dingen'

Dat besef leeft ook bij De Jong. "We kunnen gouden dingen doen. We zijn goed gestart. We hebben de top drie van vorig jaar gehad en die waren iets beter dan wij. Andere wedstrijden zaten we er dicht bij of eroverheen. Dat moeten we eigenlijk volhouden de komende weken."

Wat weet De Jong over Fortuna Sittard? "Ze spelen verschillende systemen. Dat kunnen we niet allemaal trainen. We zien wel wat ze doen en daar reageren we op, we hebben verschillende plannen."