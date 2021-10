Noardeast-Fryslân voert polsbandjes in en krijgt weer 'Testen voor Toegang'

Leeuwarden was de eerste gemeente die polsbandjes invoerde als toegangsbewijs voor de horeca. De polsbandjes moeten het voor de horecazaken makkelijker maken om mensen aan de deur te controleren.

Na een succesvol eerste weekend met de bandjes was ook de gemeente Heerenveen om. En vanaf vrijdagavond is het ook in Dokkum mogelijk om met een polsbandje de horeca in te komen.

'Testen voor Toegang' komt terug

Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen zich voor een QR-code laten testen bij een testlocatie van Open Nederland. Die locaties bleken echter niet voor iedereen dichtbij te zijn. Voor inwoners van Noardeast-Fryslân, die anders naar Drachten of Leeuwarden moesten rijden, werd een tijdelijke testlocatie in Dokkum opgezet, maar die ging na tien dagen weer dicht.

De gemeente Noardeast-Fryslân gaat nu zelf een kleine testlocatie opzetten, bij het checkpoint voor de bandjes op de Markt in Dokkum. Daar kunnen mensen naast een polsbandje dus ook een sneltest doen. Het checkpoint is voorlopig alleen op vrijdag en zaterdag geopend.