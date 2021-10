GGD Fryslân: griepseizoen begonnen, testen daarom nog belangrijker

Dat de cijfers weer oplopen is makkelijk uit te leggen, zegt Everhard Hofstra fan GGD Fryslân: "Dit komt twee weken na de versoepelingen. Mensen mogen dichterbij elkaar zijn en mogen meer contact hebben. Het virus is er natuurlijk nog steeds wel." De hogere besmettingscijfers hebben voorlopig nog niet tot een sterke groei in ziekenhuisopnames geleid.

Er werd wel rekening gehouden met oplopende besmettingscijfers: "Uiteindelijk doordat je de maatschappij verder open laat gaan, accepteren we dat er verspreiding plaatsvindt. Maar het is nog steeds van belang dat de mensen die niet gevaccineerd zijn niet al te ziek worden en druk op de zorg geven, want dan komt daar een knelpunt."

Griepseizoen begonnen

Het griepseizoen is weer begonnen. Dat betekent volgens de GGD dat meer mensen klachten krijgen, die erg op coronaklachten kunnen lijken. "Daarom blijft het belangrijk om te testen en uit te vinden 'heb ik corona of heb ik iets anders?'", zegt Hofstra. GGD Fryslân zegt de testcapaciteit de komende tijd op te schalen.

Kwetsbare groepen krijgen de komende tijd een uitnodiging voor de griepprik. "Wij adviseren mensen die daarvoor in aanmerking komen wel om een griepprik te halen, om te zorgen dat we niet en door griep en door corona veel mensen in het ziekenhuis krijgen."

Vaccinatiegraad

Van de Friezen boven de twaalf jaar is inmiddels 77 procent volledig gevaccineerd, landelijk ligt dat cijfer op 81 procent.

Met de besmettelijke deltavariant zou dat niet hoog genoeg zijn. "We moeten naar die 90, 95% vaccinatiegraad toe", zegt Hofstra. "Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te vaccineren. De mensen die kiezen om niet gevaccineerd te worden of jongeren die het nog niet kunnen krijgen, die zullen het vroeg of laat doormaken."