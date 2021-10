AED's op alle Friese stations: "Het is van levensbelang"

Het is belangrijk om een AED in de buurt te hebben, vertelt wethouder Mirjam Bakker. "Mensen die de AED kunnen bedienen worden meteen opgeroepen en die zijn er vaak sneller dan de ambulance, en zo kan er heel snel ingegrepen worden in de eerste hele belangrijke minuten."

20 keer ingezet

Op de grotere stations in Nederland hangt al een AED, maar die komt nu ook op alle kleine stations. "Juist een station is een plek waar het heel logisch is om ook een AED te plaatsen", zegt Geert Meijering van de NS. "Zo kan iemand snel gereanimeerd worden en daarmee kun je levens redden."

In juni is begonnen met het plaatsen van de AED's. "Op de minder grote stations zijn nog niet ingezet, op de grote stations zijn al ongeveer 20 inzetten geweest met AED's, zegt Meijering.