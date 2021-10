Gemeente Harlingen wil ambtenaren bijeen rondom het Stadhuis

Op dit moment zit de gemeente vanwege een gebrek aan ruimte over vijf locaties in de stad verspreid. Het gevolg is echter dat sommige locaties nu juist weer laag bezet zijn. De gemeente heeft haar ambtenaren het liefst zoveel mogelijk onder één dak.

In september 2020 is besloten om van de vier scenario's die er waren, het centrumplan verder te onderzoeken. Daar moet voor worden verbouwd, dus daarom moest ook worden gekeken of het financieel en bouwkundig haalbaar zou zijn. Een voorstel voor huisvesting in het Stadhuis, MFC Het Vierkant en nieuwbouw aan de Westerzeedijk viel niet goed in de raad.

Sociaal domein

Het college heeft nu besloten ook de medewerkers van het sociaal domein toe te voegen aan de locatie. Dat zou ook de samenwerking binnen de organisatie ten goede komen. Er is jaarlijks 118.000 euro nodig om de sociale teams in het centrum onder te brengen.

MFC Het Vierkant blijft bestaan als steunpunt voor inwoners met vragen. Daar worden ook de gesprekken met inwoners gevoerd. In het sociaal en cultureel centrum zitten bijvoorbeeld organisaties als het Gebiedsteam, De Skûle Welzijn en GGD Fryslân.

HEMA aankopen

Voor de huisvesting in het centrum is een extra gebouw nodig. De gemeente denkt aan het aankopen van de HEMA, naast het Stadhuis. De winkel blijft beneden, de gemeentekantoren kunnen dan naar boven.