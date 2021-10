Tegenvaller voor proef met aardwarmte in Leeuwarden: "Te weinig water"

Woningen, bedrijven en zelfs het MCL

Het project Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Ennatuurlijk, Bouwgroep Dijkstra Draisma, EBN en Shell. Het consortium had voor de eerste 15 jaar 70 miljoen euro SDE-steun (Subsidie Duurzame Energie) gekregen. Naast 6- tot 8.000 woningen hebben ook bedrijven en ziekenhuis MCL zich aangemeld voor het project.

De projectgroep was aanvankelijk van plan om eind 2022 de eerste aardwarmte te leveren. Daarvoor zou een nieuwe centrale moeten worden gebouwd en een warmtenet moeten worden aangelegd. Maar dat hing nog af van de resultaten van de proef.

Gert Schurer zei daar eerder al over: "Komt er niet voldoende water naar boven of is het water niet warm genoeg dan hebben we wel een probleem. Dan moeten we kijken of het project verder kan of niet."

Ondanks de tegenvaller, is Schurer positief over de toekomst: "Het is zo'n mooi project en er wordt zo hard aan gewerkt, we zijn er zes jaar mee bezig. Het is een tegenvaller, dat kunnen we niet ontkennen. We moeten gewoon zorgen dat we het oplossen."

Aardgasvrij

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Geothermie is één van de opties om een huis duurzaam te verwarmen. Daarvoor wordt de warmte van zout grondwater van soms kilometers diep gebruikt. Het afgekoelde water wordt weer in de bodem geïnjecteerd.