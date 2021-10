544 namen op drie glazen zuilen: Leeuwarden heeft een Holocaust-monument

In 1940 telde de Joodse gemeente in Leeuwarden nog bijna 700 leden. Van hen bleven er niet veel over. De namen van de slachtoffers staan op drie glazen zuilen. Het monument is onthuld door de 94-jarige Benno Troostwijk. Ook de namen van zijn vader Cosman en zus Hendrina Julia staan op de zuilen. Zij zijn in november 1942 vergast in Auschwitz. Troostwijk heeft veel slachtoffers nog persoonlijk gekend.