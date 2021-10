Leerlingen van het Zuyderzee Lyceum bezig voor een schone IJsselmeerkust

"Ze hebben er zin in, het is altijd beter dan een dag in de schoolbanken zitten", zegt docent Jelle Siemonsma. "Wij vinden het belangrijk om de leerlingen ook wat milieueducatie mee te geven. Ze komen in een uniek stuk natuurgebied waar ze normaal gesproken niets te zoeken hebben. En natuurlijk met het doel om de rommel mee te nemen die er ligt."

Rommel rapen

De leerlingen lopen het stuk tussen Lemmer en De Hege Gerzen bij Oudemirdum. "We hebben het lange eind ingedeeld in negen groepen. Als we wat groots tegenkomen, dan melden wij dat bij de boswachters. Maar het overige nemen we mee. We hebben grijpers van de gemeente gekregen en hebben ook zakken."