De botten van Boksum: 16e-eeuwse slachtoffers in de kerk te zien

Niet in een depot, maar behouden voor Boksum

Iepema en dorpsgenoten wilden de botten graag voor het dorp behouden. "We hebben al snel gezegd: die moeten we hier in Boksum houden. Niet ergens in een depot of in een museum in Leeuwarden, maar hier in Boksum. We hebben ons stinkende best gedaan: dat heeft flink wat telefoontjes, brieven en e-mails gekost. Want er waren meer kapers op de kust: Historisch Centrum Leeuwarden had er ook wel oren naar. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat ze hier liggen."

Meer skeletten

Bij de vondst kwamen er vijf skeletten uit de grond, maar in de kerk liggen er maar twee. "Mogelijk hebben ze gewoon eerst in het veld gelegen en zijn ze pas later begroeven. Want het lag helemaal door elkaar en was niet allemaal compleet." De skeletten in de kerk zijn dan ook de meest complete skeletten.