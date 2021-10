Kamerlid Lisa Westerveld over jeugdzorg: "Systeem veel te ingewikkeld"

"Deze jongeren geven aan: we worden niet gehoord", zegt Westerveld. "Eén van de jongeren zei: ik voelde me gewoon soms een nummertje."

Volgens het Kamerlid moet er binnen de jeugdzorg meer worden gekeken naar de jongeren zelf en waar ze precies behoefte aan hebben. "Dat dat niet voldoende gebeurt in ons hele hulpverleningssysteem is niet oké. Daar moeten we echt wat mee."

'Te ingewikkeld'

De oplossing moet niet worden gezocht bij hulpverleners, maar wel in politiek Den Haag. "Het ligt niet aan de hulpverleners, we weten dat ze een ongelooflijk hoge werkdruk hebben", zegt het Kamerlid. "Deze mensen zijn de jeugdhulpverlening ingegaan omdat ze het allerbeste willen voor jongeren, alleen ze kunnen het niet omdat het systeem veel te ingewikkeld in elkaar is gezet."