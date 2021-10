Bekerwedstrijden UNIS Flyers omgezet in reglementair verlies

Het gaat om Riku Pitkänen, die in de wedstrijden tegen Hijs Hokij en Eaters Geleen heeft meegedaan.

Flyers zelf zegt dat de club van IJshockey Nederland te horen heeft gekrgen dat Pitkänen aan alle voorwaarden voldoet en dus mocht spelen.

Het tuchtcollege van de BeNe League kijkt dar dus anders tegenaan. Dat heeft de beide wedstrijden omgezet in een 5-0 verlies voor Flyers.

Dupe van discussie

"UNIS Flyers lijkt hierdoor de dupe te worden van een bevoegdheidsdiscussie tussen de besturen van IJshockey Nederland en van BeNe League", schrijft de club op de eigen website.

De club uit Heerenveen gaat in beroep tegen de uitspraak en verwacht dat de straffen vervallen. Argument is dat IJshockey Nederland de enige organisatie is die spelers voor Nederlandse clubs speelgerechtigd kan verklaren.