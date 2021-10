Topjaar voor de weidevogels door nat en koud weer

Dat is donderdag bekendgemaakt op het Provinciehuis in Leeuwarden. Partijen als de Bond van Friese Vogelwachten, Sovon Vogelonderzoek en de verschillende natuurorganisaties hebben alle cijfers van 2021 bij elkaar gebracht, en het ziet er goed uit.

In het verslag staan de cijfers van de nesten en broedparen voor de verschillende vogelsoorten. Er is gekeken naar de cijfers van de grotere populaties. Het gaat dan om de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Opvallend is dat alle vogelsoorten vergeleken met vorig jaar zijn toegenomen.