Demissionair minister De Jonge spreekt in MCL met coronapatiënten

De vaccinatiegraad moet zo snel mogelijk omhoog, vindt de demissionair minister. Het gesprek dat hij had met Hendrik Visser maakte veel indruk op hem. De Urker werd in april opgenomen op de covid-afdeling. Hij lag tachtig dagen in coma.

Visser: "Dat is een hel geweest voor mijn familie. Ik heb zes keer op het randje van de dood gelegen. Dat had een enorme impact. Ik werd opgenomen in een tijd dat vaccineren nogal ter discussie stond. De AstraZeneca werd aan getwijfeld, waardoor ik het besloot uit te stellen. Juist in die tijd raakte ik besmet. Twee maanden later werd ik wakker in het MCL. Ik hoop dat mensen mij geloven, want het toont de noodzaak van vaccineren."