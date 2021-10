Oud-wethouder Sjoerd Tolsma: Empatec loslaten is 'ondoordacht'

Wel geeft Tolsma toe dat het niet handig was dat hij als wethouder een dubbele pet op had. "Ik heb het advies ook gegeven om voortaan één wethouder verantwoordelijk te houden als aandeelhouder van Empatec en een ander als vertegenwoordiger van de gemeente."

De enquêtecommissie wilde met name weten of de slechte financiële situatie van Empatec had kunnen worden voorkomen. "Achteraf, met de informatie en kennis die je nu hebt hadden we destijds misschien een jaarcontract moeten opstellen. Dan is helder voor Empatec wat de opdracht is en wat het oplevert."

Financiële bijdrage per werknemer

Kern van het verhaal is de bijdrage van de gemeente voor een werknemer bij Empatec. Dat zit zo: een sociaal wekbedrijf kan niet altijd winst maken. Daarom dragen gemeenten geld bij.

"We hadden een financiële buffer, dus om die bijdrage van 500 euro te verhogen, daar was geen aanleiding voor. Het was ook een middel om te laten zien: kijk, het gaat goed met de werknemers bij Empatec."

"Visieloos en doordacht"

Dinsdag hoorde de enquêtecommissie gemeentesecretaris Pieter Zondervan. Volgens hem moet Súdwest-Fryslân serieus zoem maar de optie om uit Empatec te stappen. Tolsma had er geen goed woord voor over. "Dat is een visieloze, ondoordachte en financieel veel te dure optie. Gooi dat idee in de prullenbak. Ik vind het onbegrijpelijk. We hebben de andere gemeenten wat betreft samenwerking keihard nodig."

Oud-wethouder Stella van Gent volgde in 2015 haar partijgenoot Sjoerd Tolsma op als wethouder. Zij zal door de enquêtecommissie later in de middag worden gehoord.