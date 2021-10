Speciale werkgroep in Marsum wil schouders onder toekomst KV Foarút zetten

Na 2021 is er nog maar één bestuurslid over binnen de kaatsclub. Er zijn nu nog drie, maar twee van hen nemen afscheid. Het is te veel werk met een te klein groepje. De vereniging zoekt vrijwilligers voor allerlei functies.

Vrij mandaat

Maandag was er een spoedbijeenkomst. Volgens het bestuur was de opkomst boven verwachting groot. Ook bleek dat er al voor de vergadering een werkgroep was opgezet die zich wil inzetten voor de vereniging.

Een voorwaarde was wel wat ze vrij mandaat krijgen van het bestuur en de leden om hun plannen door te voeren. Daar is het huidige bestuur mee akkoord gegaan. Zij houden zich voorlopig enkel met lopende zaken bezig.