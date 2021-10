VV Balk zoekt weer voetbalschoenen voor asielzoekers: "Ingehaald door actualiteit"

De asielzoekers zijn enthousiast over het voetballen, zegt Freddy Hornstra van VV Balk. "Soms staan ze ineens aan het veld. De mensen zoeken vertier en willen graag meetrainen."

Het is niet de eerste keer dat de voetbalclub schoenen zoekt. "Vorig jaar waren er in het azc veel kinderen, waar we ook veel schoenen voor hebben gezocht."

Ingehaald door actualiteit

Maar het kan nu opnieuw, zegt Hornstra. "Het azc zou dicht, daarom hadden we geen voorraad schoenen meer gezocht. Maar de actualiteit heeft ons ingehaald: het azc blijft nog in gebruik voor veel mensen. Die komen dus regelmatig bij ons op de club. Daar zoeken we schoenen voor, want die hebben ze zelf niet. Om hen niet op kosten te jagen, willen we ze helpen."