Kamervragen over brug Kootstertille: VVD wil tijdelijke versterking

Tweede Kamerlid Peter de Groot van de VVD heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Groot hoopt dat er op korte termijn een oplossing kan worden gevonden.

Vervanging

Er wordt al jaren gesproken over vervanging van de brug, maar dat is tot 2017 uitgesteld. De VVD wil weten waarom dit is uitgesteld en of er mogelijkheden zijn voor 'versnelling' van het project.

Het zal nog wel even duren voordat de brug echt kan worden vervangen, maar er is tot die tijd wel overlast voor de N369. De Groot wil weten wat de precieze impact voor landbouw en industrie is, mede omdat de brug bij Schuilenburg ook gesloten is voor zwaar verkeer.

Ontheffingen voor zwaar verkeer om over de brug bij Schuilenburg te rijden zijn ingetrokken om daar overlast te voorkomen. De Groot wil ook daar een onderbouwing voor.

Acht jaar geleden voer een tanker tegen de brug bij Kootstertille. Toen is na reparatie gezegd dat de brug zeker tot 2025 veilig kan worden gebruikt, maar dat blijkt dus niet zo te zijn, zo concludeert De Groot.