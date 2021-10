Portret van het regenbooggezin: "Wat maakt het uit met wie ze thuiskomen?"

Er is net een pakketje binnengekomen. Het is van de werkgever van moeder Carla, een pakketje met regenboogspullen die op Roze Zaterdag mee kunnen op de boot in Leeuwarden. Er wordt gelachen wanneer Mika een haarband met de regenboogkleuren in Jurre's haar doet. Het typeert het gezin, dat altijd open en eerlijk overal over praat.

Mika was dertien jaar toen die voelde dat het anders was. Na vijf jaar kwam Mika erachter dat die non-binair is. In diezelfde periode kwam Jurre erachter dat hij homoseksueel is, maar ook niet kan uitsluiten dat hij op meisjes valt.