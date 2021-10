Gaasterland krijgt gedenkpaneel over vliegtuigcrash in 1941

Een groot deel van Gaasterland heeft in 1941 de crash van de Whitley Mk.V Z6948 EY-F meegemaakt. "Het verhaal van ooggetuigen is dat het vliegtuig al boven Elahuizen geraakt is en dat het bij Hemelum langs vloog. Het eerste bemanningslid viel er uit en werd op het Bakhúster Heech gevonden. Het vliegtuig is toen afgedraaid naar het Mirnzer Klif, over het IJsselmeer en terug naar Nijemirdum bij de kerktoren langs."

In het meer is een tweede bemanningslid gevallen, de laatste drie bemanningsleden hebben waarschijnlijk geprobeerd om tussen Oude- en Nijemardum een noodlanding in te zetten. "Honderd meter achter de boerderij van de familie Wagenaar aan de Hoitbuorren is het vliegtuig neergekomen. De bemanningsleden zijn allemaal overleden."

Grote indruk in Gaasterland

Het ging om Engelsen, een Schot en een Ier. Jaarsma: "Zij zijn later op het kerkhof van Nijemirdum begraven. Het maakte grote indruk op de bevolking van Gaasterland."

Op een christelijke basisschool in Oudemirdum leerden de kinderen het Onzevader in het Engels van de schoolmeesters. Toen vier van de vijf slachtoffers in Nijemirdum werden begraven, werd in het bijzijn van de Duitsers het Engelse Onzevader opgezegd. "Dat geeft wel aan dat zij hen toch met respect hebben begraven."

Onzevader in het Engels

Bij de onthulling zal dominee Hinne Wagenaar, kleinzoon van de bewoners van de boerderij waar het vliegtuig bij neerstortte, vertellen over de crash. Met de kinderen van basisschool De Walikker van Oudemirdum zal hij het Onzevader in het Engels bidden. Ook is er nog een getuige bij: de toen 5-jarige Teun Stoker, die in 1941 naast de boerderij woonde.