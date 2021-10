15 pesticiden gevonden in Eastermarder ringmussen: "Daar schrik je gewoon van"

Het gaat dus om 15 stoffen. "Daar schrik je gewoon van. Je weet dat het gebeurt, maar zoveel: dat hadden we nog nooit gezien", zegt Arend Timmerman van Ringgroep Vogel- en Natuurbeschermingswacht Eastermar. "Vijftien stoffen, dat is nogal wat. En in de eieren acht stoffen. Ik was wel even verbaasd."

Signaalvogel

De ringmus heeft een bijzondere signalerende functie, zegt Timmerman. "Het is een standvogel. Dat betekent dat hij heel beperkt in z'n leefomgeving is. Deze vogel is een signaalsoort voor de kwaliteit van de leefomgeving, ook van die van ons als mensen."

Landbouw en particulieren

"Het gaat om stoffen die in de landbouw worden gebruikt, maar ook om stoffen die gewoon door mensen gebruikt worden om bijvoorbeeld insecten te keren", legt Timmerman uit. Glyfosaat en zijn afbraakproducten zijn niet aangetroffen in de monsters.