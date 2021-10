Laatste repetitie van 'Op klompen door de dessa': publiek stapt in het verhaal

Voor Verheijden is het een verhaal dat persoonlijk dichtbij komt. "Ik ben een Indische Nederlander, mijn oma van vaders kant was een Indische vrouw. Mijn opa was een KNIL-soldaat die in 1937 naar Nederlands-Indië is vertrokken. Mijn familie zat er tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog en is ook teruggekomen naar Nederland. De oorlog bleef altijd in de familie hangen."