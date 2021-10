Smallingerland op zoek naar wat zij toeristen kan bieden: nu nog te onduidelijk

De ondernemers konden hun input geven over hoe zij toeristisch Smallingerland voor zich zien. 'Gastvrij Smallingerland', zo moet het toeristisch platform heten.

Met dorpswandeling 'hotspots' zoeken

Projectleider Elizabeth Pilat: "Ik denk dat het belangrijk is dat we het met elkaar doen, met de ondernemers. Je kunt een mooi verhaal vertellen, maar we beginnen met de mooiste plekken van Smallingerland. Om dat te stimuleren hebben we Smelne's Erfskip uitgenodigd om een kleine dorpswandeling met ons door Drachten te doen. Ieder dorp heeft unieke verhalen die interessant zijn voor toeristen."

Voor de ondernemers in de gemeente kan zo'n wandeling met een historische vereniging bruikbaar zijn, want zo kunnen zij hun gasten meer informatie bieden over wat er te zien is in de omgeving.