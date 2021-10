Flinke werkdruk bij huisartsen: 'Hogere wachttijden moet je niet willen'

Karin Groeneveld is van de Friese afdeling van de huisartsenvereniging en volgens haar is het beeld dat de landelijke enquête schets in onze provincie niet anders. "Dat de werkdruk als heel hoog wordt ervaren, herken ik zeker."

Volgens Groeneveld komt de drukte voor een deel omdat er ook nog zorg moet worden ingehaald. "Dus mensen die in de covid-periode de deur niet uit durfden, maar die sinds de vaccinaties nu dan toch met alle klachtjes die ze hebben opgespaard uiteindelijk de huisarts gaan raadplegen."

Grotere zorgvraag

Tevens zijn er nog veel mensen die door de coronacrisis met psychische klachten omlopen of daardoor in de problemen zijn geraakt, zegt Groeneveld. "Daarnaast is er los van de covid sowieso in toename van de zorgvraag, omdat we met z'n allen allemaal steeds ouder worden."

Nog een andere verklaring is, dat er langere wachttijden zijn bij ziekenhuizen, de ggz en de jeugdzorg. "En in de periode van de wachttijd is toch de huisarts weer het aanspreekpunt om tussentijds je klacht nogmaals te bespreken."