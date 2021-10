Transformatorhuisjes in Dokkum en Kollum zorgen voor 'verhoogde spanning' bij omwonenden

Ook in Dokkum, nabij de Wylster, is naast een speeltuin inmiddels een transformatorhuisje geplaatst. Voorzitter Romke Hoekstra van de wijkraad Fûgellân is ontstemd. "Dit lijkt toch nergens op. We moeten als wijkraad hier toch op de hoogte van worden gebracht. Ik heb met Liander gebeld, met de gemeente gebeld, ik heb overal mee gebeld. Maar het enige dat je te horen krijgt is: 'ja, het kan allemaal zonder vergunning en je kunt er niks tegen doen'."

Andere mogelijkheden

Volgens zowel Lei als Hoekstra waren er wel andere mogelijkheden geweest. In Kollum had het transformatorhuisje wel een aantal meter naar achteren of voren gekund, zodat Lei en zijn gezin er veel minder last van hadden gehad. Hoekstra had, als hij dit iets eerder had geweten, ook nog wel een geschikte locatie geweten. "Dan had geen één er over gestruikeld."

De gemeente Noardeast-Fryslân is ook gevraagd om een reactie. Zij komen donderdag met een reactie. Liander liet nog weten dat door de versnelling in de energietransitie het voor hen een nieuwe situatie is. "En daar gaat niet altijd alles goed."