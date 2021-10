Eeuwenoude Koreaanse meesterwerken te zien in Leeuwarders keramiekmuseum Princesshof

Bijvoorbeeld een moon jar uit de Joseondynasty. Dat is echt een meesterwerk volgens conservator Eline van den Burg. "Het is in Zuid-Korea ook een nationaal symbool geworden."

Het is een vaas die de vorm heeft van de maan. In de zeventiende en achttiende eeuw werd die gemaakt als voorraadpot. "Bijvoorbeeld bij de Olympische Winterspelen, die er in 2018 waren, werd het ook gebruikt in de ceremonie. Dus het geeft wel aan hoe bijzonder dit object voor hen is", zegt Van den Burg.