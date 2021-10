Geheim rapport voorziet problemen met vaargeul Holwerd aan Zee

De stuurgroep bestaat naast de provincie Fryslân uit de Stichting Holwerd aan Zee, Wetterskip Fryslân, de Vogelbescherming, de gemeente Noardeast-Fryslân, de LTO en Rijkswaterstaat. Al die organisaties hebben volgens Fokkinga nog steeds de intentie om Holwerd aan Zee te realiseren.

ChristenUnie geschrokken

De Statenfractie van de ChristenUnie is geschrokken van het nog geheime rapport van de drie ingenieursbureaus. Fractievoorzitter Wiebo de Vries pleit voor een 'open gesprek' over de haalbaarheid van de ambities van Holwerd aan Zee. "Dit rapport is zo kritisch, dat ook wij vinden dat we kritische vragen moeten stellen." Het gaat daarbij vooral over de kosten van het project op langere termijn.