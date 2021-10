Kornwerderzand klaar met overlast dijkwerk en toeristen: "Geen tweede Volendam worden"

Er spelen ook nog andere infrastructurele problemen, zoals de lage waterdruk. Afgelopen zomer had het Kazemattenmuseum daar erg last van. De bewoners maken zich ook zorgen over de groeiende vraag naar elektriciteit.

"Er is te weinig capaciteit op het net. We zijn bang dat hier een enorme generator voor ons erf komt te staan. Dat willen we niet hebben met ons beschermde dorpsgezicht", legt Dijk uit.

Parkeren

Zelfs op een willekeurige woensdag in oktober is het druk in Kornwerderzand met tientallen Duitse toeristen. De meesten vinden het niet erg om de auto 400 meter van het Kazemattenmuseum te parkeren, anderen zoeken wel een plekje voor de huizen van de Kornwerderzanders.

"Toeristen lopen al vroeg achter onze huizen langs. Toeristen zijn hier welkom, maar wij hoeven geen tweede Volendam te worden", zegt Dijk. De toeristen gaan bij hoge nood ook vlug even de bosjes in. "Ik ben wel eens getrakteerd op een mooi bloot achtwerk. Daar zit ik niet op te wachten."

Houtman: "Dat steekt ons wel. We zouden eigenlijk strengere regels willen hebben. Wij mogen zelf ook niet onze auto's voor de huizen parkeren. De dijk moet vrij blijven voor Rijkswaterstaat."

Gesprek

Dorpsbelang Kornwerderzand zal binnenkort met de gemeente Súdwest-Fryslân om tafel om te praten over de overlast.