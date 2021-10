Femke Faber van LDODK met Oranje naar EK: "Dit voelt als een bonus"

Femke Faber van LDODK maakt haar debuut in Oranje. Ze is de enige Fries die geselecteerd is voor het EK van eind oktober in België. Dinsdag speelde ze in Wolvega een uitzwaaiduel tegen een regioteam met spelers van LDODK, SCO en DOS'46. In een uitverkochte sporthal De Steense won TeamNL met 27-13.