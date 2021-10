Oud-Omrop-hoofdredacteur Hans Snijder wordt directeur bij de Hartstichting

Snijder was van 2002 tot 2009 hoofdredacteur bij de Omrop en van 2009 tot 2017 bij de LC. Daarna werd hij in Utrecht directeur media en communicatie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Daar is hij momenteel ook nog aan het werk.

Naast zijn functie bij het kinderziekenhuis is hij ook voorzitter van de raad van toezicht van AVROTROS.

Snijder begint op 1 februari volgend jaar bij de Hartstichting.