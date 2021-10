Smoothie-fiets Heerenveen moet leerlingen bij politiek betrekken

Meteen als de fiets in stelling is gebracht, komen er twee leerlingen op af. Stefan van Es en Floortje van der Ende willen graag een smoothie. "Ik sport nu eigenlijk te weinig, maar ik help wel altijd m'n opa op de boerderij. Dat is natuurlijk ook goed om te doen", zegt Stefan en hij gaat fietsen.

Als Stefan klaar is, springt Floortje op de fiets. "Ik vind het goed dat de gemeente hier op inzet. Het is belangrijk om veel te sporten. Zelf doe ik aan verschillende sporten. Ik dit echt leuk om te doen."

Toch is bewegen niet het enige doel van de gemeente. "We willen erop inzetten kinderen meer bij de politiek te betrekken", zegt Zoetendal. "We hopen zo met hen in contact te komen, hun te vragen wat ze van de politiek verwachten. Dat hopen we dan te kunnen invullen. De politiek letterlijk actief maken. Dat is het idee."