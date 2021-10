Harlingers trots op zelfstandigheid gemeente

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit een enquête die de gemeente heeft gehouden en waar ruim 700 mensen op hebben gereageerd. Vraag die centraal stond: hoe ziet Harlingen er in 2040 uit?

"Een belangrijke uitkomst is dat onze inwoners graag een bruisende binnenstad willen hebben", zegt wethouder Erik de Groot. "Een binnenstad waar ze kansen zien op het gebied van cultuur en recreatie, bijvoorbeeld een filmhuis maar ook een zwemgelegenheid buiten."

Stapgelegenheid jeugd

Er is ook speciale aandacht nodig voor jongeren, zodat zij ook mogelijkheden hebben om uit te gaan.

De Groot is blij dat zoveel mensen de enquête hebben ingevuld. "We hebben daardoor heel veel waardevolle informatie op kunnen halen. Niet alleen over wat onze inwoners in de toekomst graag anders of beter zien, maar ook wat ze nu al goed vinden gaan en waar ze trots op zijn."

Trots

Inwoners omschrijven de gemeente als 'havenstad', 'gezellig' en 'thuis'. Ze zijn trots op de zelfstandigheid van de gemeente.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een visie voor de lange termijn te maken. Daarin wordt de koers voor de toekomst van de gemeente vastgelegd.