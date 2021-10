Defecte lift Bosberg Appelscha bezorgt gemeente kopzorgen

Weersinvloeden

Het besturingssysteem van de lift zit bovenin de toren. Het kan niet tegen weersinvloeden, zowel 's winters als 's zomers. Bij de bouw is daar te weinig rekening gehouden, vindt de gemeente. Er had meer bescherming moeten zijn.

De gemeente heeft contact opgenomen met de bouwer van de toren en met de leverancier van de lift. Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd, want de problemen zijn er nog steeds. Daarom wil het Liftinstituut deze lift geen certificaat van veiligheid geven Dat is verplicht om in werking te zijn. Zonder certificaat mag de lift geen mensen vervoeren.

Wie gaat dat betalen?

Er moeten aanpassingen komen, maar wie gaat dat betalen? De gemeente hoopt over twee weken te weten hoe hoog de kosten zijn.

De bouwer van de toren en de leverancier van de lift zijn niet van plan deze voor eigen rekening te nemen. Het is de vraag of de gemeente hen daartoe kan dwingen. Er wordt nu uitgezocht of juridische stappen kunnen helpen.

De gemeente wil dat de lift volgend seizoen weer in werking is.

Gemeente wil toren afstoten

De gemeente wilde eerder het eigendom, het beheer en het onderhoud van de toren aan de Coöperatie Appelscha regio 3.0 overdoen. Daar was in 2017 al sprake van. Het is tot nu toe niet gelukt.