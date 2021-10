Portret regenbooggezin: "Ik ben niet tegen hokjes, wel tegen voorbestemde hokjes"

Maar toch sluit Jurre niet uit dat hij op vrouwen valt. Al die labels en hokjes. Hij is er niet tegen, maar wel tegen voorbestemde hokjes. Jurre krijgt niet vaak vervelende reacties. Van vrienden hoort hij dat zij die wel krijgen. Jurre zou er wel twee keer over nadenken voordat hij in Fryslân hand in hand met een man over straat zou lopen.