Nieuwe Bijbel komt uit: "Leest gemakkelijker"

De nieuwe vertaling is er in meerdere varianten, zegt Bakker. "Er is volop keuze. De standaarduitvoering is wit met grijs. Maar er is ook een in het zwart, in linnen. Die is mooi compact. En dan is er ook nog een luxe uitvoering met duimgrepen, zodat je heel eenvoudig verschillende Bijbelboeken terug kunt vinden."

Hoofdletters terug

De nieuwe versie verschilt duidelijk van de oude. "Hij is op 12.000 punten aangepast", vertelt Bakker. "Zo'n dertig procent van de verzen hebben ze veranderd. Het leest daardoor gemakkelijker."

Een opvallende verandering: alle verwizingen naar God, Jezus en de heilige Geest krijgen weer een hoofdletter. Dat was vroeger al zo, maar bij de vorige versie niet meer. "Mensen wilden het nu graag terug hebben. Ik vind het ook mooi dat de hoofdletters terug zijn. Het maakt duidelijker wanneer hij wordt aangesproken en wanneer hij spreekt."

Belangstelling

Het is de bedoeling dat deze nieuwe versie weer twintig jaar meegaat. Bakker hoopt dat boekwinkels goede zaken doen met de nieuwe Bijbel. "Er is al behoorlijk wat belangstelling voor in ieder geval. De eerste mensen halen 'm vandaag op en ik heb ook al flink wat mensen gehoord die 'm graag in willen zien."