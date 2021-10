Nieuw gedicht van Dichter fan Fryslân: Call Me by Your Name

Call Me by Your Name

Je was al weg toen ik opgroeide. Lang

wist ik niet eens je naam.

Je vader zag ik weleens schoffelen. Je

moeder zag ik soms de SRV-wagen

binnengaan.

Pas veel later, nu ongeveer een jaar

geleden, hield ze me staande halverwege

de Zomerweg.

Ze zei inmiddels oud en grijs: 'Jongen,

ik sprak over van alles, maar over het

belangrijkste hield ik me stil.

Waarom liet ik me niet horen? Waarom

fietste ik eromheen? Was ik bang voor

consequenties? Was het gewoon een

andere tijd?

In die jaren hingen er hier in het dorp

geen regenboogvlaggen.

Ik zou wensen dat ik het toen had

gedurfd, dat ik met mijn jongen had

gepronkt, zoals je moeder later deed

met jou.'

Het was maar een kort gesprekje, maar

elke keer als ik sinds die middag een

gekleurde vlag zie hangen, denk ik aan

jou mijn onbekende buurjongen.

En natuurlijk soms aan je schoffelende

vader in de tuin.

Maar het meest denk ik aan degene die

het symbool vermoedelijk het meest

nodig had gehad, bij de kassa in de SRV-

wagen of bij een gesprekje op straat.

Een verhaal wordt pas een verhaal als

het kan worden verteld.

Ja, het meest en het vaakst denk ik

aan je moeder.