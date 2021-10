Hulde aan de Friese horizon: expositie van meer dan duizend foto's

De expositie wordt woensdag geopend. En tussen de foto's zit van alles wat. "Foto's van professionele fotografen, van hobbyisten, vanuit de auto met mobieltjes", vertelt Bouke Kors van de organisatie. "Fryslân is zo mooi, dat alles toegestaan was."

In het echt mooier dan online

Het idee kwam na een online actie waarvoor mensen foto's konden inzenden. Daar kwamen zoveel reacties op, dat ze er bij Vijversburg meer mee wilden. "Foto's zijn online mooi, maar in het echt op groot formaat is het nog mooier."

Het is absoluut geen wedstrijd, maar als Kors zelf een favoriet moet kiezen, gaat hij voor een foto van het Tsjûkemar. "Dat is mijn persoonlijke voorkeur, omdat dat de omgeving is waar ik zelf woon."

Uit alle hoeken

"Maar uit alle hoeken van de provincie zitten er prachtige foto's bij. De waddenkust en de eilanden zijn goed vertegenwoordigd, maar ook een foto van een koe door een weiland bij Joure bij zonsondergang, sneeuwtaferelen, prachtige meren. Het geeft een prachtig beeld van horizons en landschappen in Fryslân."

Meer foto's van de expositie: