Boekhouder moet half jaar de cel in voor verduistering van meer dan vier ton

De man boekte in tien jaar tijd geld over naar zijn privérekening, betaalde privézaken van de bedrijfsrekening en gaf zichzelf ook extra salaris. Eerder werd al bepaald dat de man de vier ton terug moest betalen, daarvoor is beslag gelegd op zijn bezittingen en bankrekeningen.

Het Openbaar Ministerie wilde ook dat de man niet meer als boekhouder mag werken, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De man werd in 2017 door zijn werkgever geschorst en heeft daarna ook niet meer als boekhouder gewerkt.