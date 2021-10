Oud-voorzitter FrieslandCampina: Duurzaamheid centraal in landbouw van de toekomst

Die toekomst is er wel, zegt Keurentjes, die ook voorzitter is van AgroAgenda Noord-Nederland. Dat is een samenwerking van boeren, scholen, milieuorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid. De organisatie maakt plannen voor het duurzamer maken en innoveren van de landbouw.

Duurzaamheid

Volgens Keurentjes gaat het in de landbouw tegenwoordig over voedsel en gezondheid, duurzaamheid en duurzaam produceren en over landschap, een gezonde bodem en biodiversiteit. Voor de boeren is het de uitdaging om daar op in te spelen en een verdienmodel te bedenken dat daarbij past. Dat is niet makkelijk, omdat er geen blauwdruk voor bestaan.

"Tegelijkertijd zien we dat de moderne landbouw buitengewoon efficiënt en duurzaam produceert. De gedachte dat een Ot en Sien-landbouw de oplossing is, is maar zeer de vraag", zegt Keurentjes over de zoektocht naar een goed verdienmodel.

"Het gaat niet zozeer om de manier waarop je boert, maar hoe bereik je een minimale emissie en een heel gezond product. Die weg ernaartoe wordt niet bepaald door intensief of extensief, maar door de kwaliteit van de boer en zijn bodem, bedrijfsvoering en de hele inrichting van zijn bedrijf."