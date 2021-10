Operaasje Fryske Flagge: Elsemieke Stokman woont in de Zwitserse Alpen

Ze is geboren in Koudum, maar nu heeft ze uitzicht op de bergen. Daar heeft ze altijd van gedroomd. In Zwitserland werkt ze als fysiotherapeute en doet ze een masterstudie in de hoofdstad Bern.

Humor

"De Friezen houden van droge humor", zegt Elsemieke. Volgens haar wordt dat daar niet altijd goed begrepen. "Ik denk dat de Friezen ook wat meer het hart op de tong hebben."

Het Zwitsers-Duits - de taal "zingt heel erg" - heeft ze al goed onder de knie. De plaats waar ze woont met haar vriend lijkt wel wat op Koudum. Haar vriend liep ze bij haar gastfamilie tegen het lijf.

Traditioneel

Het traditionele van het land spreekt haar aan, net als de bergen. "De bergen, dat is het mooiste wat er is." Het liefst is ze in de natuur. "In de bergen, te skiën, of te wandelen." het duurt een uurtje voordat ze op de ski's staat. "Vanuit mijn huis zie ik wel de Alpen."

Maar toch mist ze Fryslân wel een beetje: "Het water overal en de harde wind in Fryslân mis ik hier soms wel, dat je overal kunt uitwaaien. Dat vind ik echt prachtig in Fryslân." Maar zo ver is Zwitserland natuurlijk ook niet weg. Papa en mama kwamen zelfs al een keer langs op de fiets. "Ze zijn in juni op de fiets gestapt, toen kwamen ze hier twee weken later aan."