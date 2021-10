VV Nicator trekt eerste voetbalelftal terug uit competitie

Dit seizoen begon het team met 16 spelers, maar er waren maar een paar die de training aankonden, zo zegt voorzitter Weistra. "Het doet zeer, het is een verlies voor de vrijwilligers en het bestuur dat zich ervoor heeft ingezet."

Mentaliteit

"We gingen vol goede moed het seizoen in, maar van de eerste selectie, de basis waren er maar een stuk of 6,7 die de goede mentaliteit hadden qua trainingsintensiteit," zegt hij.

'Moeilijk verhaal'

"We snappen er eigenlijk als vrijwilligers van het bestuur en leiders en trainers ook niets van. Het voetbal is een leuk spelletje maar je moet wel de basisconditie voor hebben. Als je het dan een opgave vindt om te komen trainen, wordt het een moeilijk verhaal."

Volgens Weistra heeft de trainer, Richard Dijkstra, het lang geprobeerd. "Hij heeft veel geduld met de selectie gehad. De basisproblemen speelden vorig seizoen ook al, het werd onderbroken door corona. Ik denk dat iedere andere trainer al eerder de knuppel in het hoenderhok had gegooid."

'Nieuw seizoen'

In het nieuwe seizoen staat er een nieuw team op het veld. Enkele voetballers uit het eerste team worden nu ondergebracht in het tweede en derde team. "Dan gaan we daar in het nieuwe seizoen vol goede moed mee verder."