10 jaar cel voor doodslag Leeuwarder huurbaas

De verdachte was student en huurde en kamer bij het slachtoffer. Allebei zijn ze geboren in China. De schedel van het 73-jarige slachtoffer was ingeslagen in de nacht van 1 op 2 juli 2019. Twee weken later werd de man gevonden in zijn woning aan de Prof. Gebrandyweg. Zijn lichaam lag in een slaapkamer en was deels verpakt in vuilniszakken. Ook lagen er kleren overheen.

Voor het hof staat vast dat het slachtoffer met kracht op zijn hoofd is geslagen. Waarmee is niet duidelijk geworden, een wapen is nooit gevonden. "Het slachtoffer bevond zich in een weerloze positie, laag bij de grond. Mogelijk was hij geknield", zei de voorzitter van het hof dinsdag tijdens de uitspraak. De verdachte heeft vervolgens het lichaam naar de woon- en slaapkamer gebracht en de woonkamer schoongemaakt.

Toerekeningsvatbaar

Het hof veroordeelt de man, die volledig toerekeningsvatbaar zou zijn, ook voor het stelen van 5150 euro van het slachtoffer. De rechtbank in Leeuwarden legde hem in 2020 een celstraf van 12 jaar op voor doodslag. Het OM ging in beroep. Door veranderde wetgeving omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling komt het hof nu tot een celstraf van tien jaar. Dit betekent dat de man zeker acht jaar in de cel moet doorbrengen.