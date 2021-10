Justitie eist straffen tegen zweminstructeurs vanwege verdronken jongetje

Eerste zwemles

De eerste zwemles van Adonay Berhe uit Eritrea was op donderdag 6 februari. Hij zat in een groep kinderen die allemaal hun eerste les kregen. Het zwembad verzorgt 'gewenningslessen' voor kinderen van basisschool De Cocon, zodat ze kennis kunnen maken met het water.

Moeder Merhawit Kidant wilde graag bij de zwemles aanwezig zijn, maar dat mocht niet van de school. "Ik heb aangegeven dat Adonay niet kon zwemmen", vertelde ze in de rechtbank. "Ik heb gevraagd of ik er niet bij mocht zijn. Dat mocht niet. Ik heb toen meerdere keren gevraagd, wilt u dan alstublieft opletten?"

Later in de middag werd bekend dat Adonay een tijd onder water is geweest en is gereanimeerd. Kidant is toen naar het zwembad gebracht. "Ik kon niet geloven wat ik zag. Ik raakte volledig de controle over mijn lichaam kwijt. Ik zag en voelde dat er geen leven meer in hem zat."