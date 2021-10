HEA! De gebroeders Douwes deel 6

In deel 6 van de reeks over de broers Douwes uit Brantgum brengt Foppe vee naar de familie Talsma in Wyns. Dat is één van zijn vaste adresjes en daar zijn ze erg blij met hem. Rindert is op de boerderij aan het schoonmaken en vertelt over de verschillen tussen hem en zijn broer. Hun moeder zou beide zonen graag met een vrouw zien aankomen.