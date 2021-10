Friese media beginnen samenwerking: opleidingstraject voor journalisten

Voor het onderwijsdeel daarvan werken de mediabedrijven samen met de Afûk en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De provincie Fryslân maakt het initiatief mede mogelijk met een bijdrage van ruim 200.000 euro, verspreid over drie jaar. Daarmee kan de helft van de traineeplekken gefinancierd worden.

Het gaat in eerste instantie om een project voor drie jaar, waar jaarlijks drie jonge journalisten aan mee kunnen doen. Zij kunnen zich ontwikkelen op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis, journalistiek en actualiteit.

De trainees doen praktijkervaring op bij de redacties van de drie media en volgen daarnaast een opleidingsprogramma. Dat programma wordt in samenwerking met de Afûk en de RUG uitgewerkt.

Fries journalistiek talent behouden

Het doel is een curriculum te ontwikkelen dat op termijn ook kan worden gebruikt in de opleidingen van studenten journalistiek en Fries. Daarmee willen de partijen de kwaliteit van het Fries in de media in stand houden en verder verbeteren en daarnaast Fries journalistiek talent behouden voor de toekomst.