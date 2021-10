Guus Hiddink opent tentoonstelling over keramiek uit Zuid-Korea

De tentoonstelling over Zuid-Korea vindt plaats vanaf 15 oktober en gaat over de cultuurgeschiedenis van het land. Zo laat het de eetcultuur, de schoonheidsidealen en de rituelen zien. Ook de populaire cultuur wordt in beeld gebracht, want het land is beroemd om bijvoorbeeld z'n 'K-pop' en films zoals het Oscarwinnende Parasite.

Kunstschatten

De kunstschatten in de tentoonstelling komen van musea zoals het Nationaal Museum van Korea in Seoul. Hiddink is niet de enige die de tentoonstelling opent: ook de Zuid-Koreaanse ambassadeur in ons land is erbij.