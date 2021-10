Kramer: "Doe meer om sneltestlocaties mogelijk te maken"

Directe aanleiding voor zijn oproep is de recente sluiting van de sneltestlocatie in Dokkum, die in totaal slechts tien dagen open is geweest. De testaanbieder, het bedrijf Tunica Trading B.V., besloot na afgelopen zondag de stekker eruit te trekken, omdat het volgens het bedrijf in Dokkum niet meer rendeert.

Het vergoedingssysteem voor testaanbieders is sinds maandag aangepast. Waar aanbieders eerder nog een vergoeding kregen op basis van beschikbare testcapaciteit, is dat veranderd naar een vergoeding voor iedere afgenomen test.