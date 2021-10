Portret van een regenbooggezin: "Ik val overal tussen, buiten en omheen"

De steun van de ouders, dat heeft Mika zeker. Mama heeft altijd gezegd: "Als je later met een partner thuiskomt" en nooit "als je later een vriend hebt". Papa vindt alles prima, als Mika maar gelukkig is.

Over alles kunnen ze praten, open en eerlijk, en met veel liefde. "Daarom ben ik wie ik ben en zit ik hier nu." Aan het woord is Mika. Mika is de naam sinds twee jaar. De geboortenaam doet er niet meer toe. Want die naam staat voor alles wat Mika niet meer is, en nooit is geweest.

In deze video vertelt Mika hierover.